Zanoli pronto a firmare con l'Udinese, oggi le visite mediche

Alessandro Zanoli è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. L'esterno destro classe 2000, a lungo corteggiato anche dalla Fiorentina per il ruolo di vice Dodo, questa mattina ha svolto le visite mediche alla clinica romana di Villa Stuart. In giornata, come riportato da Tuttomercatoweb.com è attesa anche la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo, con il club friulano che verserà nelle casse dei campioni d’Italia la cifra di circa 6 milioni di euro.