Zaniolo proposto all'Udinese per il dopo Thauvin. Sullo sfondo c'è anche Insigne
FirenzeViola.it
Per il dopo Thauvin in casa Udinese si valuta Nicolò Zaniolo, si legge sul Messaggero Veneto. Il calciatore sarebbe stato proposto ai bianconeri nelle ultime ore. La dirigenza friulana sta valutando l’opportunità, senza fretta ma con interesse: Zaniolo rappresenterebbe un colpo a sorpresa, un’arma in più per il nuovo corso. Intanto, sullo sfondo, resta Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, oggi svincolato dopo l’esperienza al Toronto, è stato proposto dal suo agente Andrea D’Amico: contatti in corso per capire la fattibilità dell’operazione, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio.
