Zanardi, il bell'omaggio del Dall'Ara: “Ciao Alex, orgoglio bolognese”

Zanardi, il bell'omaggio del Dall'Ara: “Ciao Alex, orgoglio bolognese”FirenzeViola.it
Oggi alle 14:20News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Ciao Alex, orgoglio bolognese": e' lo striscione in tribuna al Dall'Ara, lo stadio della squadra rossoblù che prima dell'anticipo di pranzo della serie A, Bologna-Cagliari, rende omaggio a un figlio illustre della citta', Alex Zanardi. Le due squadre si sono schierate lungo il cerchio di centrocampo per il minuto di silenzio disposto dal Coni, e al termine da tutto lo stadio e' partito un forte, prolungato applauso per il campione paralimpico morto la sera del 1° maggio a Noventa Padovana (ANSA).