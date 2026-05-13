Fiorentina-Atalanta, da oggi in vendita i biglietti per l'ultima giornata
FirenzeViola.it
Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia la messa in vendita dei biglietti per la gara di campionato contro l'Atalanta, per l'ultima giornata di campionato (con data e orario ancora da definire). I tagliandi sono però già disponibili, dalle ore 15 di oggi, questo quanto comunicato dal club:
"️ APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI
Dalle ore 15:00 di Mercoledì 13 Maggio 2026
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI
️ Intero e Promo Gen Viola
✔️ Attive in tutti i settori locali
️ Intero in Curva Ferrovia disponibile senza obbligo di tessera dalle ore 10:00 del 22/05
Under 25
️ Tariffa promozionale per i nati dal 01/01/2001 a partire da € 10
Under 14
️ Tariffa promozionale per i nati dal 01/01/2012 a partire da € 5".
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