Fiorentina-Atalanta, da oggi in vendita i biglietti per l'ultima giornata

Fiorentina-Atalanta, da oggi in vendita i biglietti per l'ultima giornataFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:18News
di Redazione FV

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia la messa in vendita dei biglietti per la gara di campionato contro l'Atalanta, per l'ultima giornata di campionato (con data e orario ancora da definire). I tagliandi sono però già disponibili, dalle ore 15 di oggi, questo quanto comunicato dal club:

"️ APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI
 Dalle ore 15:00 di Mercoledì 13 Maggio 2026

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI

️ Intero e  Promo Gen Viola

✔️  Attive in tutti i settori locali 

️ Intero in Curva Ferrovia disponibile senza obbligo di tessera dalle ore 10:00 del 22/05
 

Under 25

️ Tariffa promozionale per i nati dal 01/01/2001 a partire da € 10
 

 Under 14

️ Tariffa promozionale per i nati dal 01/01/2012 a partire da € 5".