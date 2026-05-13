Caos Real Madrid, Perez non si dimette. E scivola su un commento sessista

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Continua il terremoto in casa Real Madrid. Sono bastate le prime parole di Florentino Perez per spegnere ogni voce sulle sue possibili dimissioni dalla presidenza dei blancos. Nel corso della conferenza stampa straordinaria convocata nel centro sportivo del club madrileno, il numero uno delle Merengues ha risposto con fermezza alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, attaccando duramente il clima creatosi attorno alla sua figura: "Si è creata una situazione assurda contro il Real Madrid e contro di me", ha dichiarato Pérez in apertura. "Non si può vincere sempre, ma evidentemente qualcuno non lo accetta. Questa situazione viene sfruttata per colpirmi personalmente". Il presidente blanco ha poi affrontato direttamente le voci riguardanti le sue condizioni di salute, circolate negli ultimi giorni sui media e sui social network: "C’è chi dice che sono malato, addirittura che abbia un cancro terminale. Voglio tranquillizzare chi si è preoccupato per me: continuo a guidare il club e la mia azienda, che fattura 50 miliardi di euro all’anno.

La mia salute è perfetta". Pérez ha inoltre ironizzato sulle indiscrezioni: "Se davvero avessi un cancro, sarei ricoverato in un centro oncologico e la notizia sarebbe ovunque nel mondo. Non è vero nulla, ma questa voce è cresciuta in maniera assurda". Infine, il passaggio più atteso della conferenza: "Mi dispiace deludervi, ma non ho alcuna intenzione di dimettermi". Anzi, il presidente del Real Madrid ha annunciato l’avvio del processo elettorale interno: "Ho chiesto alla commissione elettorale di avviare ufficialmente le elezioni per il nuovo consiglio direttivo. Questa dirigenza si ricandiderà". Nella conferenza stampa ha fatto molte discutere un commento sessista di Perez nei confronti della giornalista di ABC, Mariajo Fuenteálamo: "Questo articolo lo ha scritto una donna che non so se sappia qualcosa di calcio..."