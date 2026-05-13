Vanoli e l'ipotesi conferma, Impallomeni stupito: "Sarebbe sorprendente"

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Nel corso del pomeriggio del TMW Radio, è intervenuto anche Stefano Impallomeni. Nel farlo, l'ex giocatore della Roma ha parlato anche della possibile conferma di Roberto D'Aversa e Paolo Vanoli, rispettivamente sulle panchine di Torino e Fiorenitna. Una, anzi due ipotesi, che l'opinionista ha analizzato così: "Nel calcio ne abbiamo viste tante, come di allenatori che da subentrati hanno fatto bene ma poi vengono esonerati.

Il Torino ci è cascato un paio di volte, riconfermando allenatori che in corsa hanno fatto bene. Per me Cairo potrebbe andare da un'altra parte, ha il pallino di De Rossi. Se invece a Firenze dovesse rimanere Vanoli, sarebbe sorprendente".