Da Ronaldo il Fenomeno all'esordio a Mainz: Galloppa risponde alle domande dei bambini

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Nella puntata di oggi di "Domande di classe", format sui canali ufficiali della Fiorentina con protagonisti tanti bambini, spazio a Daniele Galloppa. Il tecnico della Primavera viola ha incontrato 70 studenti della scuola primaria delle Scuole Pie Fiorentine e della scuola secondaria di primo grado S.S. Annunziata. Tra le risposte più curiose, ecco quella sul giocatore che l'ha stupito di più quest'anno: "Direi diversi, ma dico Trapani, il capitano che alleno ormai da anni. Fa più ruoli durante la partita ed è un ragazzo molto intelligente. Va molto bene a scuola e questo se lo porta anche in campo".

E qual è stato il suo punto di riferimento in carriera? È un altro quesito posto a Galloppa, che risponde così: "Da giocatore direi Rolando il Fenomeno, dell'Inter. Era un giocatore incredibile. Da allenatore non ne ho uno preciso, prendo spunto da tanti e vediamo che cosa combino (ride, ndr)". Infine, ecco la riposta sulla gara che ricorda più di tutte da tecnico: "Direi l'esordio in Prima Squadra a Mainz, molto emozionante". Queste le immagini sui social: