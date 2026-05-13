Alessio sicuro: "La Juve contro i viola dimostri di meritare la Champions"

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Angelo Alessio, ex allenatore della Juventus, ha parlato a TuttoJuve.com dei prossimi impegni dei bianconeri, tra i quali spicca quello di lunedì (o domenica?) contro la Fiorentina. Ecco la domanda e la risposta in questione:

Fiorentina e Torino, per storia e rivalità, potrebbero rappresentare due ostacoli importanti. Dunque, a suo parere, come preparerà Luciano Spalletti queste due sfide?

"C'è poco da dire, qui a contare saranno solo i fatti. E' anche inutile parlarne ancora. I calciatori, sia con la Fiorentina già salva e sia col Torino, dovranno dare una risposta sul campo e dimostrare di meritare la Champions"