Caos Roma-Lazio, arriva la dura presa di posizione del governatore del Lazio

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Tutti d’accordo con la Prefettura sullo spostamento del derby di Roma, a livello politico. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, aveva già espresso il suo gradimento: “Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario”.

Dopo la notizia del possibile ricorso al Tar della Lega Calcio Serie A contro la decisione della Prefettura, riporta il Corriere di Roma, lo stesso Rocca ha attaccato duramente le istituzioni sportive: “Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo e la sua incapacità di programmazione. Non si può rischiare, non si può scommettere sulla pelle di una città. È una questione imperdonabile: la Lega non si sostituisca a chi si occupa di sicurezza”. In linea anche Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio, le cui parole sono riportate sempre dal quotidiano capitolino: “Tutto questo penalizza i tifosi costretti, a pochi giorni dal derby, a cambiare programmi e organizzazione delle proprie giornate lavorative per seguire una passione”.