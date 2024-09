ZALEWSKI, Idea a zero per la Fiorentina in estate

Fonte: Dimitri Conti

Futuro incerto quello di Nicola Zalewski, dopo che in quest'estate l'esterno polacco, nato però a Tivoli vicino Roma, classe 2002 non ha lasciato la capitale come invece sembrava destinato a fare. La sua carriera potrebbe però continuare in Italia, visto che a lui si è interessata la Fiorentina. In questi giorni di settembre, quando il mercato italiano era già chiuso, si era fatta forte la soluzione Galatasaray, ma quando tutto sembrava lasciar credere che per Zalewski il futuro fosse in Turchia, la trattativa si è arenata di fronte a un rifiuto last minute del calciatore.

E questo adesso apre nuovi scenari. Soprattutto perché in assenza di rinnovo il suo contratto con la Roma scade il prossimo 30 giugno, tra meno di un anno. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, Zalewski può fare al caso della Fiorentina, che andrebbe a prenderlo a parametro zero il prossimo giugno. Un'idea che sta prendendo piede nella testa del direttore sportivo gigliato Daniele Pradè e dei suoi collaboratori, che hanno fiutato l'occasione.

Nei giorni scorsi l'agenzia che segue Zalewski, la GP Soccer and Management, ha rilasciato una nota fornendo la propria versione del mancato approdo al Galatasaray: "Rispetto all'iniziale apertura che Zalewski aveva dato alla soluzione Galatasaray, successivamente il giocatore ha deciso di declinare l'offerta del club turco, mantenendosi fermo sulla sua decisione nonostante le continue lusinghe. Il calciatore, pertanto, esprime ancora oggi la massima gratitudine per l'interesse mostrato e gli sforzi profusi sino agli ultimi istanti dal Galatasaray. Si ritiene in ogni caso assolutamente insindacabile la libertà di un calciatore di definire o meno ogni trattativa relativa alla sua attività professionale, senza condizionamenti e né, tanto meno, costrizioni".