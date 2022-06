ZACCHERONI, Italiano un po' inceppato, spero non...

L'allenatore Alberto Zaccheroni, nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, ha parlato della Serie A e dei suoi allenatori emergenti, toccando anche l'argomento Italiano della Fiorentina: "Seguo con maggiore attenzione chi viene dalle retrovie come me, che propone delle idee: Dionisi e Cioffi sono tra questi. Italiano? Nell'ultimo quarto di stagione si è inceppato qualcosa, spero non la voglia di stupire".

Come si rilancia il calcio italiano?

"Non riesco a spiegarmi cosa sia successo a livello di Nazionale, il futuro lo vedo roseo perché i talenti ci sono e ci sono sempre stati".