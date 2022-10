ZACCHERONI, Cuadrado non fa più l'uno contro uno

"Dal di fuori difficile dire perché la Juve oggi è una maglia vuota. Ieri la squadra è sembrata in difficoltà per tutti i 90 minuti: non ha un atteggiamento propositivo, in difficoltà sul piano tattico e strategico". Parole e pensieri di Alberto Zaccheroni, allenatore intervistato da Radio 24 all'indomani della sconfitta rimediata dalla Juventus in Israele sul campo del Maccabi Haifa. "Rugani sul gol era in area piccola era con due avversari. Non si marca, non si copre, nessuno si smarca senza palla. Rabiot non mi fa impazzire, ma è il miglior giocatore per rendimento in questo momento nella Juve. Nell'uno contro uno non c'è nessuno nella Juventus: Cuadrado non lo fa più, Di Maria non c'è più. E la soluzione a tutto non è il ritiro, aumenti solo la tensione all'interno della squadra", ha detto.