ZACCAGNI, È giusto prendersi le proprie responsabilità

Anche l'esterno della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dove tende a scusarsi con i tifosi italiani per l'eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera.

"Non abbiamo raggiunto l’obiettivo, ci siamo persi ed ora è giusto fermarsi e prendersi le proprie responsabilità. Ognuno la sua. Ricominciare da dove abbiamo sbagliato. Per regalarvi di nuovo le emozioni delle notti magiche. E possiamo farlo, perché sappiamo come si fa".

Nell'Europeo, Zaccagni si è rivelato decisivo per il passaggio agli ottavi di finale grazie al suo gol dell' 1-1 nel finale di gara contro la Croazia.