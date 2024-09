ZACCAGNI, C'è rammarico per la sconfitta contro i viola

FirenzeViola.it

La Lazio sta per fare il proprio debutto stagionale in Europa League per affrontare, sul campo neutro di Amburgo, gli ucraini della Dinamo Kiev, match in programma alle 21:00 di stasera. A tal proposito ha parlato ai microfoni di Sky Sport il capitano dei biancocelesti Mattia Zaccagni che è tornato anche sul match di domenica perso al Franchi: "Sono molto contento del percorso che stiamo facendo con mister Baroni e domani vogliamo portare a casa i tre punti. L'obiettivo che ci ha dato l'allenatore è quello di giocare tutte le gare di questa stagione con grinta e umiltà, penso si sia visto nelle ultime partite e credo questa sia la strada giusta per affrontare questa competizione. La sconfitta contro la Fiorentina? Il rammarico è quello lì, ma siamo comunque contenti della prestazione.

Siamo usciti dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto".