Women's Cup, pari tra Como e Genoa: la Fiorentina resta al secondo posto
FirenzeViola.it
Nel posticipo della seconda giornata della Women’s Cup è arrivato un pareggio poco spettacolare tra Como e Genoa. Allo stadio Ferruccio di Seregno, le due formazioni si sono divise la posta in palio con un 1-1 che lascia qualche rammarico a entrambe: vantaggio delle padrone di casa con Kruse nel 45', pareggio delle rossoblù all'85' con Bargi.
Il pari, però, incide direttamente sulla classifica del gruppo B. La Fiorentina, sconfitta ieri 3-1 in trasferta dall’Inter, conserva infatti la seconda posizione dopo due turni con 3 punti, approfittando dello mezzo passo falso contemporaneo di Como e Genoa.
