Weekend disastroso per gli arbitri di Serie A: per Mariani un turno di stop

L'ottava giornata sarà ricordata per tanti casi arbitrali discutibili. Fiorentina-Bologna (con due rigori ai viola e almeno sei interventi dubbi tra Var e arbitro di campo La Penna) ma non solo, anche Napoli-Inter. La sfortunata direzione arbitrale del Maradona (vittoria dei padroni di casa per 3-1, gara sbloccata da un rigore dubbio conquistato da Di Lorenzo) costa (almeno) un turno di stop a Maurizio Mariani. Reduce dal Mondiale Under 20, il fischietto era già inserito nelle designazioni - non ancora ufficializzi - per la nona giornata del campionato di Serie A ma, secondo il Corriere dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi ha provveduto a eliminare il suo nome dall’elenco. A pagare dazio sarà, e in maniera ancora più rilevante, anche l’assistente arbitrale Bindoni (anche lui reduce dall’Under 20 in Cile), che non era comunque inserito nelle designazioni per la prossima giornata.

Considerando la sosta per le nazionali, si rivedrà per fine novembre, mentre Mariani resterà ai box anche per la decima giornata e dovrebbe tornare in B nel turno successivo. Troppi errori. Sotto i riflettori, dopo la protesta del presidente interista Marotta, sono finiti diversi episodi della partita del Maradona. In primis, ovviamente, il rigore concesso ai padroni di casa, per diversi esponenti della commissione da non assegnare. Il cortocircuito sarebbe nato proprio dalla segnalazione dell'assistente, che lo avrebbe segnalato in ritardo. Ma nel mirino ci sono anche il rigore non visto per braccio largo di Buongiorno e la mancata espulsione di Gilmour già ammonito.