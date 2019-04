VON BERGEN, I viola sul difensore per giugno

Steve Von Bergen continua a far parlare di sè in chiave mercato: il difensore svizzero, che a gennaio la Lazio ha cercato invano di strappare al Cesena, da qualche giorno è finito nel mirino della Fiorentina. In italia a contendere il difensore ai viola, che è in scadenza a giugno, sono oramai il Parma e l'eterno rivale in chiave mercato, il Genoa. Dalla Germania rimbalza anche la notizia che a giugno, però, Von Bergen potrebbe fare i bagagli e tornare a giocare nella Bundesliga. Infatti sulle tracce dell'ex calciatore dell'Hertha Berlino c'è il Borussia Moenchengladbach: al timone della compagine neroverde c'è Lucien Fabre, altro elvetico, che ha già avuto a disposizione il connazionale proprio nell'undici della capitale teutonica. Quel che si sa per ora è che il difensore è infortunato, un microfrattura al calcagno sinistro con relativo stiramento dei legamenti, e per questo rimarrà in svizzera per curarsi fino alla fine della settimana.