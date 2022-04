VOLPECINA, Viola ha dimostrato di far male al Napoli

Giuseppe Volpecina, doppio ex della partita di domenica, ha parlato in vista di Napoli-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia, Italiano è un ottimo allenatore. Ha dimostrato già in Coppa Italia di essere in grado di far male al Napoli, anche se in quell’occasione la squadra di Spalletti si trovava in un momento particolare. Domenica sarà un’altra storia rispetto all’ultima volta anche perché non ci sarà Vlahovic, che per la Fiorentina è stata una grave perdita. Ciononostante i viola hanno buone chance di tornare in Europa”.