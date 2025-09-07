Volley femminile, l'Italia si laurea campione del mondo con un po' di Firenze

Sono serviti cinque set giocati punto a punto tra Italvolley femminile e Turchia per aggiudicarsi la vittoria in finale ma alla fine sono le azzurre a strappare l'oro e il titolo mondiale. L'Italia è andata in vantaggio due volte ma è stata sempre rimontata da una Turchia agguerrita con una Vargas incredibile ma al tie break le azzurre hanno rispolverato il muro con cui hanno saputo arginare le avversarie. Egonu (22) e la scandiccese Antropova (14) con il lavoro fondamentale di Sylla (19) hanno rialzato le azzurre.

Tra le campionesse la giovane fiorentina Stella Nervini. Così l'Italia vince il secondo titolo mondiale della sua storia 23 anni dopo la finale di Berlino confermando la loro leadership mondiale dopo la Nations League e le Olimpiadi.