VLAHOVIC, Noi orgogliosi. Adesso il mio sogno è...

Intervistato a margine della viittoria della Fiorentina sulla Lazio, Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Penso che abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa gara. È uscito fuori tutto quello che stavamo tenendo dentro di noi. Siamo contenti e orgogliosi. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e se giochiamo uniti, escono fuori le nostre qualità, quindi i miei complimenti vanno alla squadra. Immobile? Lui è un grandissimo calciatore. Di sicuro ero molto motivato a dimostrare qualcosa. Non dico nulla su questo paragone, io sono all’inizio e ancora non ho fatto niente. Devo ancora lavorare molto, spero di raggiungerlo nei numeri. Il mio sogno? Raggiungere più punti possibile. Io scontento a inizio stagione? No, solo un po’ in difficoltà. Può capitare a tutti. Sono giovane e posso avere alti e bassi. Col lavoro duro tutti possiamo fare bene”.