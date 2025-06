Vlahovic ma anche Nico Gonzalez: il piano della Juventus per cederli entrambi

Il piano della Juventus è di monetizzare dalle cessioni per reinvestire il ricavato sul mercato. Sono tre i giocatori indiziati a lasciare il club bianconero, due dei quali giocavano nella Fiorentina fino a poco tempo fa: si tratta di Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, oltre a Douglas Luiz anche lui in odore di cessione. La speranza della Juventus è che il Mondiale per Club permetta di mettere in mostra questi tre giocatoriper ottenere in cambio 90-100 milioni di euro complessivi, a prescindere dalle formule dei trasferimenti, riferisce La Gazzetta dello Sport.

La priorità è l'addio di Vlahovic, con un solo anno di contratto e senza prospettive di rinnovo per ora si registra solo il pressing del Fenerbahce di Mourinho che ha avanzato circa 30 milioni alla Juventus per comprare l'attaccante classe 2000 e al giocatore stesso un ingaggio folle a doppia cifra. Il tentativo della 'Signora' sarà di strappare almeno 35 milioni, senza però giocare troppo con la pazienza del Fener.

Di Nico Gonzalez, invece, la volontà di separarsi dopo un solo anno in bianconero nasce dalla discontinuità generale mostrata: l'esterno offensivo argentino, infatti, ha deluso con soli 5 gol in 35 partite. Tra infortuni e prestazioni sotto le aspettative, dopo un investimento di 33 milioni complessivi. E ora potrebbe partire per 26-27 milioni.