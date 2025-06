Il Cagliari incontra Vanoli e lo valuta come nuovo allenatore. Occhio a Gotti

Weekend dedicato a mister Paolo Vanoli per il Cagliari e il presidente Tommaso Giulini, che si prepara alla fumata bianca sulla scelta dell’allenatore anche in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’ex tecnico di Venezia e Torino è al vaglio del club rossoblù e sta provando ad affondare il colpo anche se pure il Parma è sulle sue tracce.

Il Cagliari lo incontra oggi anche se rimane favorito come nuovo allenatore Fabio Pisacane, reduce da sei stagioni da calciatore rossoblù e ora protagonista con la Primavera, alla guida della quale ha centrato due stagioni a ridosso dei playoff e una salvezza miracolosa, ma anche la Coppa Italia di categoria. Occhio infine anche a Luca Gotti tra le possibilità per la panchina del Cagliari, nel domino che coinvolge tante squadre ancora a caccia del proprio condottiero.