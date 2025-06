Alle 15 c'è Germania-Francia. Le formazioni ufficiali: Gosens in panchina

Germania e Francia disputeranno tra poco la finalina per il terzo e quarto posto della Nations League 2024/25. Le due grandi deluse della Final Four si affrontano alla Stuttgart Arena di Stoccarda alle ore 15 e da poco sono state condivise le formazioni ufficiali della sfida. Nagelsmann proporrà il 4-2-3-1 con Koch al centro della difesa insieme a Tah, Gross in mezzo con Goretzka e il trio formato da Woltemade, Wirtz e Adeyemi alle spalle del centravanti Fullkrug. Inizia dalla panchina il viola Robin Gosens. Didier Deschamps mantiene l'assetto super-offensivo: a sinistra c'è Digne, dietro a Mbappé giocano Kolo Muani, Cherki e Thuram.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Raum; Gross, Goretzka; Woltemade, Wirtz, Adeyemi; Fullkrug.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Badé, L. Hernandez, Digne; Tchouameni, Rabiot; Kolo Muani, Cherki, Thuram; Mbappé.