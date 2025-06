Serie A, per la prossima stagione c'è l'ipotesi della finale di Coppa Italia a Milano

vedi letture

(Ripetizione corretta a riga 10) (ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Viste le reazioni alla concomitanza del Calendario della Serie A con gli eventi tennistici in programma in Italia durante la stagione calcistica 25/26, alcuni presidenti di Serie A, considerata l'impossibilità di trovare date alternative, stanno pensando di chiedere alla Assemblea di spostare la finale di Coppa Italia 2026 da Roma a Milano". Lo comunicano all'ANSA ambienti della Lega. Venerdì, dopo che era emersa nel calendario di serie A la coincidenza tra il derby di Roma e la finale degli internazionali di tennis, Diego Nepi, ad di Sport e Salute, aveva commentato "non si fa sistema, è mancata la programmazione". (ANSA).