Pagliuca su Italiano: "A Bologna ha giocatori che alla Fiorentina non aveva"

Gianluca Pagliuca ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla stagione di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna: "Ha imposto con la passione che lo contraddistingue il proprio sistema-calcio senza buttare via tutto ciò che la squadra aveva imparato prima. Sia chiaro, c’è stato qualche problema ad inizio anno: giocatori importanti che se ne vanno, un nuovo allenatore con concetti diversi, ma la bravura di Vincenzo è stata proprio quella: installare, con la propria 'calciomania' H24, il calcio di cui è convinto da anni, ovvero un calcio redditizio, dispendioso ma che sa portare lontano vista la vittoria in Coppa Italia. Il calcio di Italiano è uno dei più europei che io abbia visto quest’anno.

Lotterà per il quarto posto? Per completare i concetti di prima: lui ha un gioco continentale e la struttura che si è creata nel Bologna di oggi è valida, tecnicamente e umanamente. Vincenzo i giocatori li valorizza, due come Beukema e Lucumi in coppia a Firenze non li aveva, a Bologna ha trovato giocatori di gamba e di aggressione, aspetti sui quali alla Fiorentina non poteva contare e che invece per il suo modulo sono perfetti".