Cataclisma Italia, Pioli in pole come CT. Che succede ora alla Fiorentina?

Che puntare su Stefano Pioli, un allenatore ancora sotto contratto con l'Al-Nassr, fosse un rischio, la Fiorentina lo sapeva perché i tempi allungati esponevano l'accordo di massima alle intemperie del calcio internazionale. Così l'annuncio di Luciano Spalletti oggi in conferenza stampa di un suo addio all'Italia a partire da martedì rimescola le carte in tavola di un domino che sembrava piano piano trovare il suo incastro. Perché proprio Pioli è diventato l'obiettivo numero uno della FIGC per prendere la guida dell'Italia in una missione complicatissima, cioè quella di qualificarsi al prossimo Mondiale.

Pioli e un accordo con la Fiorentina che ora è in bilico

Il richiamo della Nazionale potrebbe superare anche l'amore per Firenze e la voglia di Pioli di tornare in una piazza che ama e a cui è molto legato tanto da voler far dimenticare quell'addio burrascoso nel 2019 dopo l'ormai celeberrimo comunicato della vecchia proprietà della Fiorentina che faceva riferimento a un suo scarso impegno. Nel passato recente aveva già affrontato l'argomento dicendo che ora la priorità era allenare un club, però Pioli non si sarebbe aspettato una chiamata dall'Italia che invece proprio in queste ore è arrivata. L'altro grande nome per la panchina della Nazionale è quello di Claudio Ranieri ma considerando le molteplici dichiarazioni dell'attuale dirigente della Roma di voler smettere di allenare, questa pista è ancora più complicata.

Che alternative per la Fiorentina?

La Fiorentina si era già mossa in questi giorni per prevedere dei piani B visto che da venerdì si ventilava l'ipotesi di un addio di Spalletti all'Italia, anche se la speranza è sempre quella che Pioli possa declinare l'offerta della Nazionale. L'ipotesi Vieira è sfumata anche lei in queste ore con il rinnovo ufficiale annunciato dal Genoa, restano in piedi le idee Alberto Gilardino e Daniele De Rossi soprattutto, con Farioli e Thiago Motta che per ora restano indietro nelle gerarchie. Il popolo dei social però sogna già un clamoroso coupe de theatre con Luciano Spalletti nuovo allenatore della Fiorentina. Uno scenario improbabile, ma queste settimane hanno dimostrato che nel mondo del calcio di oggi niente è impossibile.