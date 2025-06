Spalletti esonerato dalla FIGC, Zazzaroni: "La Juve ha risolto il problema allenatore"

Luciano Spalletti è stato esonerato dal ruolo di ct della Nazionale italiana: il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta così sul proprio profilo Instagram: "Oggi abbiamo assistito a qualcosa di grottesco: la conferenza stampa di Spalletti mi ha lasciato veramente perplesso, quasi imbarazzato. Un ct della Nazionale che dichiara di essere stato esonerato prima di una partita, mi chiedo: cosa è successo? Perché non dopo? Per quale motivo non gli è stato comunicato dopo? O probabilmente gli è stato comunicato e gli è stato detto di dirlo dopo la partita. Siamo in una situazione davvero assurda, la Nazionale oggi è diventata una squadretta, da questo punto vista anche in termini d’immagine. Esonerato da Gravina.

Domani in panchina, poi l'addio. La Juve ha risolto il problema dell'allenatore".