0 minuti in campo per Gosens nella sconfitta della Germania: 2-0 Francia

La Germania di Robin Gosens perde anche con la Francia e termina così al quarto posto la Nations League. Per l'esterno della Fiorentina, a differenza di quanto accaduto con il Portogallo qualche giorno fa quando era sceso in campo per circa mezzora, nella finale per il terzo e quarto posto non è stato neanche un minuto in campo nella sconfitta per 2-0 maturata dagli uomini di Nagelsmann dopo le reti di Mbappé e Olise per i Transalpini. Termina così l'avventura dell'ultimo viola rimasto in Nations League, la competizione internazionale che si concluderà stasera alle ore 21 con la sfida tra Spagna e Portogallo.