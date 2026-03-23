Viviano: "Per la Juventus rigore netto, per l'Inter no? Impazzisco"

Viviano: "Per la Juventus rigore netto, per l'Inter no? Impazzisco"
Oggi alle 13:13News
di Redazione FV

Ospite a Mediaset durante Pressing, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano commenta il presunto tocco di mano di Pongracic contro l'Inter e davanti al paragone con il rigore concesso alla Juventus contro il Sassuolo, si innervosisce: "Quindi, 30 centimetri di distanza, Idzes che viene strattonato, fuori equilibrio, con una palla che sarebbe finita a un giocatore del Sassuolo, è rigore netto. Quell'altro crossa da 40 metri, palla che finisce a Thuram a porta vuota, da solo, non è rigore. Impazzisco!".