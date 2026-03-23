Pagliuca ottimista: "L'Italia ha ottime chances, ma serve dare il 100%"

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(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Sono rimasto scottato dalle ultime due eliminazioni, stavolta voglio essere un po' più cauto. L'Irlanda del Nord è alla nostra portata, come lo era la Macedonia del Nord. Spero avremo fatto tesoro delle esperienze precedenti. Speriamo basti il 100%. L'Italia sta vivendo un ciclo particolare, adesso siamo un po' in calo. C'è qualche Nazionale più forte di noi, ma se giochiamo al massimo delle nostre possibilità abbiamo ottime chances di andare al Mondiale". Così Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Samp e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle chances mondiali dell'Italia di Gattuso.

Poi uno sguardo al campionato e ai nerazzurri: "L'Inter è ancora la favorita - ha detto Pagliuca - anche se nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Credo che abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora basta passi falsi". La capolista è in cerca, dato il saluto quasi certo a Sommer, di un suo sostituto: "Vicario è un buon portiere, si è fatto strada ma secondo me non è il miglior portiere in giro in questo momento - ha detto l'ex estremo difensore nerazzurro -. Sicuramente ci sono dinamiche e intrecci di mercato, ma ci sono diversi portieri migliori di lui. Se dovesse essere Vicario, spero per l'Inter che sia la scelta giusta". (ANSA).