VIVES, Juve non è imbattibile: i viola ce l'hanno fatta

Giuseppe Vives, ex centrocampista del Torino, ha parlato a TMW del derby di oggi tra i granata e la Juventus: "Si può battere questa Juve: ce l’hanno fatta il Benevento e la Fiorentina, i bianconeri hanno dimostrato di non essere imbattibili. Sarà una partita aperta tra due squadre che non stanno vivendo un buon momento, le motivazioni faranno la differenza".