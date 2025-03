Social "Vittoria. Porta inviolata. Felicità". De Gea festeggia sui social, con lui Dodo e altri

"Vittoria. Porta inviolata. Felicità". David De Gea celebra così, tramite il proprio profilo Instagram, la vittoria di oggi contro l'Atalanta. Non è l'unico giocatore della Fiorentina ad esultare attraverso le piattaforme social, come si nota anche dagli account di Dodo ("Grande vittoria, +3 punti, continuiamo", scrive il brasiliano), Parisi ("Una vittoria esaltante, di un grande gruppo", si accoda l'ex Empoli), Fagioli ("Andiamooooo. Testa a Milano"), Folorunsho ("Grande gioia per una grande prestazione. Avanti così!") e altri ancora. Di seguito una carrellata dei post: