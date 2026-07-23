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Niente Fiorentina per Garnacho: il Chelsea annuncia il prestito all'Aston Villa

Niente Fiorentina per Garnacho: il Chelsea annuncia il prestito all'Aston VillaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:16News
di Redazione FV
Garnacho non vestirà la maglia della Fiorentina la prossima stagione: l'attaccante argentino passa all'Aston Villa in prestito

Niente Alejandro Garnacho per la Fiorentina. L'argentino, accostato nelle ultime settimane ai viola, è passato in prestito con obbligo di riscatto condizionato all'Aston Villa. L'attaccante dunque non giocherà in Serie A e resterà nella massima serie inglese anche la prossima stagione. 