Ufficiale
Niente Fiorentina per Garnacho: il Chelsea annuncia il prestito all'Aston Villa
FirenzeViola.it
Garnacho non vestirà la maglia della Fiorentina la prossima stagione: l'attaccante argentino passa all'Aston Villa in prestito
Niente Alejandro Garnacho per la Fiorentina. L'argentino, accostato nelle ultime settimane ai viola, è passato in prestito con obbligo di riscatto condizionato all'Aston Villa. L'attaccante dunque non giocherà in Serie A e resterà nella massima serie inglese anche la prossima stagione.
Alejandro Garnacho has completed a season-long loan move to Premier League club Aston Villa, with an obligation for the move to become permanent next summer should certain criteria be met.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2026
We wish Alejandro the best as he continues his career at Aston Villa. pic.twitter.com/RoDLbTFQgF
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