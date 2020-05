VITALE, Viola ripartano da Chiesa e i giovani migliori

Il direttore sportivo, Pino Vitale, oltre a parlare dei problemi attuali della ripartenza del calcio, ha espresso il suo parere sul mercato della Fiorentina e su Chiesa in particolare: "La Fiorentina, in base a quanto fatto e a quanto annunciato da Barone sull'arrivo di un altro buon giocatore, sta facendo un buon mercato e deve puntare a tenere Chiesa. Deve ripartire da lui e dai giovani forti che ha già in squadra, come Castrovilli e Vlahovic, a meno che lui non si impunti il giocatore stesso. Creare uno zoccolo duro? Se cresci e metti giocatori importanti, come nell'idea di Commisso che vuole vincere e non partecipare e che vuole fare anche lo stadio, infatti bisogna dargli credito. Non ha fatto chiacchiere, ha messo soldi. Centro sportivo cosa porta? Tutte le grandi squadre hanno un centro sportivo e Commisso è partito proprio da lì"