VITALE, Palladino presuntuoso. Manca un dirigente vero

Pino Vitale non ci va leggero e commenta il momento della Fiorentina soprattutto dopo la sconfitta a Monza: "Alla Fiorentina manca un dirigente vero - ha detto il direttore sportivo. Le parole di Pradè andavano gestite in altro modo, io avrei parlato privatamente a tecnico e squadra perpoi difendere il gruppo pubblicamente. Lo si fa sempre, anche quando è indifendibile come a Monza. Palladino è presuntuoso: non si può giocare come contro il Napoli. Alcune vittorie sono arrivate per fortuna, penso a quella contro la Lazio o alla vittoria contro il Milan".

Poi il suo commento su Colpani: "A Firenze è diverso rispetto a Monza. La Fiorentina si ritrova con 80 milioni tra Colpani, Gudmundsson, Pongracic e Richardson spesi senza ottenere nulla in campo. Sono stupito che la proprietà non intervenga per mettere le cose a posto".