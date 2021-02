VITALE, Koko colpo "influenzato". Biraghi delusione

Il noto direttore sportivo Pino Vitale, per una vita responsabile dell’area tecnica dell’Empoli, ha parlato del momento della Fiorentina, alla luce del ko di domenica contro la Samp e a pochi giorni dal delicato match contro lo Spezia: “Domenica la Fiorentina non è andata male, il pareggio doveva essere il risultato più giusto. Le cose vanno veramente male: oltre a Ribery, anche Callejon non si vede mai".

Kokorin?

“Bisogna capire che tipo di influenze ci sono state per fare questo acquisto qui… era una scommessa da fare a giugno, non certo ora: il russo non si allenava da tempo, non conosce il nostro calcio per cui un po’ di tempo ci vorrà. Serviva un giocatore più pronto”.

La lotta salvezza?

“Il campionato è lungo, anche se devo dire che Italiano fa giocare un bel calcio. Il Parma secondo me si era già da tempo ridimensionato. I risultati parlano per Italiano: da dopo aver vinto un campionato da sconosciuto a Trapani, ha fatto grandi cose a La Spezia con un presidente che non conosceva”.

La partita di venerdì?

“Sarà una gara più difficile del previsto ma è assolutamente alla portata della Fiorentina fare punteggio pieno contro lo Spezia. Se deve essere cambiato modulo? La grande delusione di quest’anno per me è Biraghi perché non ha portato nulla ma anzi ha fatto prendere un sacco di gol dalla sua parte. Io ho stima di Prandelli e lui sa benissimo che deve fare qualcosa di più”.

Saponara?

"Quando ha giocato a Empoli era un fenomeno, ha fallito sia al Milan che alla Fiorentina per cui penso sia un giocatore da Provincia. Quando la maglia pesa va in difficoltà".