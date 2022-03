VIOLA, Sono 17 i marcatori diversi: è record in A

La Fiorentina detiene un record non da poco in Serie A: con la rete arrivata negli ultimi minuti della partita contro il Sassuolo da parte di Arthur Cabral, sono diventati 17 i marcatori diversi mandati in rete dalla squadra di Italiano. Un numero che solo l'Atalanta - che ha segnato 47 gol contro i 45 viola in stagione - riesce a pareggiare. L'Inter è ferma a 16 marcatori diversi, Milan e Juventus a 15. L'Hellas Verona, prossimo avversario della Fiorentina, ha mandato in rete 12 giocatori differenti.