Viola in nazionale: sfida austriaca per Kospo e Dzeko. In campo anche Ndour nell'U21
Dopo le vittorie arrivate ieri per tutti e quattro i giocatori viola impegnati con le rispettive nazionali (Kean in Italia-Israele 5-4, Pongracic in Croazia-Montenegro 4-0, Sohm in Svizzera-Slovenia 3-0 e Lamptey in Ghana-Mali 1-0), oggi saranno tre i giocatori gigliati a scendere in campo. Il primo sarà Cher Ndour, impegnato alle 18:15 contro la Macedonia del Nord nel match valevole per il gruppo E di qualificazione agli europei di categoria in programma nel 2027.
Infine sarà la volta di Edin Dzeko e Eman Kospo, impegnati alle 20:45 con la loro Bosnia-Erzegovina nel match, valevole per il girone H di qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, contro l'Austria.
