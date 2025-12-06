Viola in caduta libera, 25 punti in meno di un anno fa. È record negativo in Serie A

vedi letture

La Fiorentina capitola anche a Reggio Emilia e prosegue la sua stagione horror, in cui non ha ancora trovato la vittoria in campionato. Una statistica terrificante a cui si aggiunge quella relativa al crollo di punti rispetto all'anno precedente. Come riporta Opta, infatti, la squadra viola ha collezionato 25 punti in meno rispetto allo scorso campionato dopo lo stesso numero di partite (31 v 6); mentre in precedenza, dopo 14 giornate, il record negativo era una differenza di -19 della Roma 04/05 rispetto alla Roma 03/04. Un altro dato eloquente delle sabbie mobili in cui sono sprofondati i ragazzi di Vanoli.