Malagò a 360°: "Su Balogun una scelta politica. Tempo effettivo? Sono a favore"

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Intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha commentato le notizie di attualità del mondo del pallone, iniziando dalla candidatura di Maldini come direttore tecnico della Nazionale: "Ha le competenze, la storia, le skills da profilo ideale per il ruolo da direttore tecnico. Ma le persone che hanno ruoli di responsabilità e che devono decidere e fare valutazioni hanno anche un piano B, spesso anche un piano C. Sono molto molto sereno. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare tutte le somme. Sulla questione ct, continuo a sostenere l'unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessuno. Sarebbe in contraddizione con quello che mi sono riproposto, cioè decidere l'allenatore insieme al direttore tecnico. Credo che per qualche ora e per qualche giorno bisogna avere un po' di pazienza".

Il cronoprogramma di Malagò?

"C'è da rifondare il movimento, anche se non è proprio tutto da buttare. Ci sono dei giovani importanti, bisogna vedere come li facciamo crescere nei prossimi due-tre anni. Abbiamo delle scadenze a breve: Nations League, qualificazioni e poi Europei 2028. Tra due anni le qualificazioni mondiali. E poi nella mia testa, sei anni da completare con Euro 2032. Sei anni sono un periodo ideale per costruire il miglior atleta possibile".

Poi dice la sua sul caso Balogun, a cui è stato revocato il rosso preso al Mondiale.

"Stavo mangiando, a un certo punto mi sono arrivati 18 messaggi di uffici stampa, giornalisti, dirigenti che mi segnalavano questa strana storia. Onestamente mi è sembrata davvero un'assurdità. Sono andato a guardare questo articolo 27 del codice disciplinare FIFA. Chiariamolo subito: non è replicabile ai vari campionati nazionali e aggiungo meno male, sennò sarebbe l'Armageddon. C'è stato il precedente con Cristiano Ronaldo, ma su una squalifica multipla. L'altro caso risale addirittura al 1962. Ha un evidente sapore politico, l'ha riportato il New York Times. Questo è un precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Sono fautore di questo Mondiale, in cui gli stadi sono pieni, c'è una festa delle tifoserie. Ma quando vedi una decisione così a favore di una parte, perde la meritocrazia che è la base del calcio".

La Serie A può dare un aiuto nel pagare il nuovo CT?

"Sì e no. Innanzitutto è molto importante questa disponibilità delle società di aiutare eventualmente al supporto dell'ingaggio di un allenatore di un certo tipo di consistenza. Quello che è ancora più bella è la piena disponibilità da parte delle società di Serie A di venire incontro alle esigenze della Nazionale: ritiro, stage, utilizzo di giocatori in determinate finestre. Tema importante, ma non ci ci fossilizziamo su quanto potrà costare il nuovo tecnico".

Che ne pensa dell'hydration break? Lo vedremo anche nel nostro campionato?

"La pausa serve per due motivi: far passare qualche spot e creare spettacolo anche sugli spalti. In Europa se tu giochi alle 21 di sera di sabato o domenica, vedo poco probabile qualcosa del genere, con un certo tipo di contesto atmosferico. Al Mondiale comunque non mi sconvolge".

Tempo effettivo?

"Sfondate una porta aperta. Qualche romantico può non accettarlo, però anche così si va verso la strada della meritocrazia. Guardate il Var: il Mondiale sta dimostrando di quanto sia uno strumento indispensabile. Basti pensare al rigore non fischiato ieri durante Brasile-Norvegia. Se noi uniformiamo la durata del gioco effettivo, nessuno può dire nulla. Sulla carta se sei più capace, hai più possibilità di dimostrarlo con più minuti a disposizione. Giocando meno, invece, è tutto a vantaggio di chi spesso cerca ostruzionisticamente di non giocare".

Si può dire che la lancetta sul ct è più spostata verso Conte che su Mancini?

"Io direi che la lancetta non è escluso che riguardi queste due persone".