Niente Serie A per Gustavo Sà: è ad un passo dal firmare col West Ham
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Gustavo Sá è ad un passo dal West Ham. Il club londinese - riporta TMW - è in trattativa avanzata con il Famalicao per assicurarsi il talentuoso centrocampista offensivo portoghese e sarebbe ormai vicino a soddisfare la richiesta del club lusitano, che valuta il cartellino del classe 2004 intorno ai 20 milioni di euro. Negli ultimi mesi il nome di Sá era stato accostato anche a diversi club di Serie A tra cui la Fiorentina che aveva seguito con attenzione la crescita del giovane trequartista, senza però affondare il colpo.
Ancora una volta, dunque, potrebbe essere l'Inghilterra (in questo caso la Championship) ad avere la meglio nella corsa a uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese.
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