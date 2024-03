VIOLA, Alla 26' giornata 7 punti in più rispetto al 22-23

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il network Eurosport Italia ha analizzato il rendimento delle formazioni di Serie A tra questa stagione e la scorsa, ovviamente prendendo in considerazione lo stesso numero di partite. Al terzo posto tra le squadre migliorate rispetto al campionato 2022-2023 c'è la Fiorentina di Vincenzo Italiano che fino ad adesso ha raccolto ben sette punti in più rispetto alla scorsa Serie A. A questo punto della competizione infatti lo scorso anno i viola avevano 34 punti ed erano in undicesima posizione. Questa stagione invece i viola hanno raccolto 41 punti e al momento si trovano in settima posizione.

Questa speciale classifica è guidata dall'Inter di Simone Inzaghi che ha totalizzato ben 19 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Dai 50 della scorsa stagione ai 69, con primato in classifica, di quest'anno. Il secondo gradino del podio l'ha conquistato invece il Bologna, la grande sorpresa di questa Serie A, che, con gli attuali 48 punti, ha migliorato di 12 lunghezze la quota della passata Serie A. Record negativo invece stabilito dal Napoli che, mentre l'anno scorso guidava il campionato con 68 punti, in questa stagione è nono con 28 punti in meno. Di seguito il post su X con i dati completi di Eurosport Italia: