VIOLA, 7° rosa di Serie A per prezzo d'acquisto

Conclusa, quanto meno in Serie A e nelle maggiori leghe europee, la sessione estiva di calciomercato, il portale Transfermarkt.it, dopo aver stilato la classifica delle rose con più valore (QUI la posizione della Fiorentina), ha deciso di comporre la graduatoria delle squadre dio Serie A in base al loro prezzo d'acquisto. In questa speciale classifica la Fiorentina si trova al settimo posto con un prezzo d'acquisto pari a poco più di 172 milioni di Euro, con una differenza di circa 106 milioni rispetto al valore attuale dell'intera rosa di quasi 279 milioni. Primo posto della Juventus, che per completare la sua formazione ha speso in totale circa 589 milioni, a fronte di un valore totale della rosa di 581.

La differenza in questo caso è in negativo di 8 milioni. Seconda posizione per il Napoli (379 mln spesi e un valore totale di circa 431) e terzo gradino del podio per Milan, il cui prezzo d'acquisto è di poco più di 341 milioni mentre il suo valore è di circa 601.