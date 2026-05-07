"Viola 100: la storia della squadra di Firenze", ecco il capitolo 7

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“Si torna a vincere”. E’ questo il titolo del settimo capitolo di Viola 100, La Storia della Squadra di Firenze, la collana pensata, prodotta e realizzata da Il Brivido Sportivo e dal Museo Viola per celebrare il centenario della Fiorentina. Il capitolo è dedicato al periodo 1986-96, un decennio caratterizzato dall’addio di Giancarlo Antognoni, dopo 15 anni di amore viola, dal progressivo disimpegno della famiglia Pontello, culminato con la turbolenta cessione di Roberto Baggio, e dal passaggio del club viola nelle mani del produttore cinematografico Mario Cecchi Gori.

Una nuova era che alimentò le speranze della tifoseria, inizialmente deluse a causa dell’incredibile retrocessione in serie B, con una squadra che era stata allestita per grandi traguardi. Poi, dopo la dolorosa morte di Marione, ecco il timone passare al figlio Vittorio e la rapida risalita in serie A, fino al trionfo in Coppa Italia del 1996 della formazione guidata in panchina da Claudio Ranieri. Che, pochi mesi dopo, bisserà il successo andando a conquistare anche la Supercoppa Italiana sul campo del Milan campione d’Italia. Un periodo d’oro nel quale brilla la stella di Gabriel Omar Batistuta, goleador argentino, idolo incontrastato della Curva Fiesole che gli dedica una statua.

Storie, aneddoti, statistiche e curiosità, insieme alla top 11 del decennio, che troverete in questo capitolo che verrà rilegato, insieme agli altri 6 già usciti e ai 3 in fase di realizzazione, nel cofanetto di Viola 100, ordinabile in formato completo semplicemente cliccando su questo link: https://shop.brividosportivo.it/

E allora non perdete tempo, La Storia della Squadra di Firenze vi aspetta!