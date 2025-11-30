Vieri sui tifosi viola: "La gente è arrabbiata. Ora più fai il tifo e meglio è"
FirenzeViola.it
Direttamente dall'evento "World Legends Padel Tour", a cui era presente, l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Nel farlo, l'ex centravanti ha rilasciato alcune simboliche battute anche sulla Fiorentina: "Ha bisogno di punti. La gente è arrabbiata, più fai il tifo per la tua squadra e meglio è".
Ecco poi un breve passaggio sulla Nazionale, verso lo spareggio per approdare al Mondiale: "Non posso dire a Rino chi deve giocare. Abbiamo Retegui, Kean e Pio come attaccanti. In bocca al lupo Rino, noi siamo tutti con voi".
