Daniele Conti: "Potevo andare alla Fiorentina ma Cagliari era la mia Nazionale"

Intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, l'ex bandiera del Cagliari Daniele Conti ha raccontato che tra le ipotesi della sua carriera c'è stata anche la Fiorentina: "Il Cagliari è sempre stato la mia Nazionale. Potevo andare a Napoli, a Firenze, in Germania. Di possibilità ne ho avute veramente tante. Un anno mi chiamò Ranieri che voleva portarmi al Monaco. “Ma come faccio a lasciare questa gente”, gli

dissi. Sapevo che lui poteva capirmi".

E sulla Roma ha spiegato: "Sì, mi chiamò un dirigente. In panchina c’era Spalletti e so che mi avrebbe voluto. Ma l’idea di lasciare la Sardegna mi faceva stare male. Le offerte che arrivavano non riuscivo nemmeno ad ascoltarle"