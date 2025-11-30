Le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: granata senza Simeone e Biraghi

di Redazione FV

La domenica si apre con Lecce-Torino, lunch-match in programma al Via del Mare a partire dalle 12:30. Queste le formazioni ufficiali della partita con i granata di Baroni che hanno dovuto lasciare a casa Biraghi e Simeone per dei problemi fisici. 

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams. Allenatore: Baroni.