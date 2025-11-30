Gilardino senza Cuadrado ma con Nzola: le formazioni ufficiali di Pisa-Inter
La domenica di campionato prosegue alle ore 15 con Pisa-Inter, prima che Atalanta-Fiorentina e Roma-Napoli chiudano il programma della giornata. Match, quello tra toscani e meneghini, da seguire con attenzione da parte dei viola per la lotta salvezza, aspettando il risultato e gli eventuali punti che porterebbe a casa la squadra di Gilardino. Ecco le formazioni ufficiali:
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola
A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
