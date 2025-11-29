Al Milan basta Leao per volare in vetta ma nel finale trema

Al Milan basta il gol di Leao e, in linea con il "corto muso" di Massimiliano Allegri, batte la Lazio 1-0 e vola in vetta, scavalcando di un punto la Roma (28 Milan, 27 i giallorossi) Roma attesa in campo domani sera contro il Napoli (anche Conte con una vittoria raggiungerebbe il Milan in testa). E' proprio il gol del portoghese al 51' a portare i rossoneri in vantaggio che poi riusciranno a difendere fino in fondo. Lo stesso Leao al 63' e all'81' e Pvlovic all'85' hanno comunque impegnato seriamente Provedel bravo a evitare la goleada.

Nel lunghissimo recupero (115 minuti prima del fischio) però succede di tutto; c'è un possibile rigore per la Lazio per un tocco di mano di Pavlovic, l'arbitro Collu va al VAR e non lo concede ma espelle Allegri reo di qualche parola di troppo. Per la Lazio, dopo la vittoria di sette giorni fa, una nuova battuta di arresto e resta ottava a quota 18 punti.