Corsa salvezza, il Lecce batte il Torino e mette altri tre punti: 2-1 per i salentini

Cade il Torino sul campo del Lecce, con un risultato che non dà certo mano alla Fiorentina: nel match dell'ora di pranzo, i granata capitolano al Via del Mare sotto i colpi dei salentini, vittoriosi per 2-1 grazie alle reti di Coulibaly e Banda. A nulla serve il gol di Adams per la squadra di Baroni, che sbaglia anche un calcio di rigore tirato male da Asllani e parato da Falcone. Con questo risultato, i giallorossi salgono a 13 punti, uno sotto ai torinesi, e al di sopra della zona retrocessione (in attesa dei finali del Pisa e della Fiorentina).